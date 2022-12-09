Главы Минобороны девяти стран возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве Фото: кадр из видео

Главы министерств обороны девяти стран Шанхайской организации сотрудничества и Содружества Независимых Государств приняли участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы.

Участники мероприятия почтили память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны, минутой молчания. Церемония завершилась торжественным маршем роты Почетного караула.

В торжественной церемонии также принимал участие министр обороны России Сергей Шойгу.

Министры обороны из 9 стран прибыли в Москву для участия во встрече глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и государств – участников СНГ. В ходе встречи планируется обсудить вопросы международной и региональной безопасности.

Как писал сайт KP.RU, в сентябре 2022 года на саммите ШОС в Самарканде президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что необходимо продолжить реализацию ранее принятых документов, предусматривающих совместную деятельность, нарастить сотрудничество в военно-политической сфере между оборонными ведомствами и специальными службами.