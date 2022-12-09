ПОРА оценивать северные регионы

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Так, с прошлого года свои места сохранили лидера рейтинга Мурманская область и получившая «серебро» Республика Саха (Якутия). На третье место поднялся Ямало-Ненецкий автономный округ, в предыдущем выпуске рейтинга занимавший четвертую позицию.

Пятое место занял Красноярский край, шестое – республика Карелия, седьмое – республика Коми, восьмое – Чукотский автономный округ, а замыкает девятку Ненецкий автономный округ.

— Ямало-Ненецкий автономный округ ворвался в тройку лидеров благодаря наиболее сильным экономическим показателям, по ним этот регион, являющийся стратегической базой газодобычи страны, опережает соседей. Якутии на первое место не позволили выйти недостаточно высокие социальные показатели, например, темпы ввода нового жилья. Как и прежде, наиболее сбалансированные показатели по всем трем составляющим устойчивого развития — у Мурманской области, что позволило ей остаться на первом месте в рейтинге. В сфере экологии сильной стороной региона являются текущие проекты по снижению выбросов загрязняющих веществ», — говорит руководитель проектной группы Экономического факультета МГУ, профессор Сергей Никоноров.

— Сегодня как никогда важно сохранять вектор устойчивого развития. Изменение показателей в «Полярном индексе» наглядно демонстрирует, что арктические регионы прилагают усилия в этих направлениях», - отмечает генеральный директор ПОРА Александр Стоцкий.

Проект «Полярный индекс» — совместная разработка Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) и кафедры экономики природопользования Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Этот рейтинг учитывает социально-экономические показатели (соотношение среднедушевых денежных доходов населения и прожиточного минимума, миграционный отток, объем производства ВРП на душу населения), эколого-экономические показатели (доля рекультивированных земель от общей площади земель, подвергшихся нарушению, % утилизированных опасных отходов, доля затрат на охрану окружающей среды в бюджете региона) и социально-экологические показатели (увеличение ожидаемой продолжительности жизни КМНС, наличие региональных и муниципальных программ по адаптации населения и хозяйственных систем к климатическим изменениям и другие).

Подробные отчеты о рейтингах «Полярный индекс. Регионы», «Полярный индекс. Компании», а также международных рейтингах «Полярный индекс Баренц-региона» доступны на сайте polarindex.ru и на сайте Экспертного центра «ПОРА».