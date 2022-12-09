На 19 фестивальных площадках Москвы открыли штабы по сбору новогодних подарков для солдат на СВО

В рамках проекта «Москва помогает» до 8 января можно будет передать любые посылки Фото: Александр КОЦ

В столице на 19 фестивальных площадках «Московских сезонов» были открыты пункты сбора новогодних подарков для участников СВО. В рамках проекта «Москва помогает» до 8 января можно будет передать любые посылки, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Москвичи могут принести подарки для детей жителей новых территорий России и для семей участников СВО. Передать можно будет: игрушки, настольные игры, книги, наборы для творчества и конечно же сладкие подарки. Обязательное условие — все должно быть новое, в упаковке с бирками.

Также можно передавать средства личной гигиены, носки, перчатки и прочие необходимые для участников специальной военной операции вещи. По желанию можно приложить открытки с пожеланиями.

Пункты по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает» ежедневно работают с 10:00 до 19:00. Узнать о ближайшем штабе можно на интерактивной карте mos.ru

Ранее KP.RU писал, что москвичи могут отправить открытки участникам СВО в рамках акции «Письма для наших героев». Сделать это можно будет в офисах госуслуг. Для этого установили специальные ящики.