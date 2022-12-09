Летчик Ярошенко поблагодарил МИД РФ, спецслужбы и президента России за возвращение Бута на родину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Общественной палаты, летчик Константин Ярошенко, которого в апреле 2022 года обменяли на американца Тревора Рида, комментируя состоявшийся обмен баскетболистки из США Бриттни Грайнер и российского бизнесмена Виктора Бута, поблагодарил Министерство иностранных дел РФ, а также президента России Владимира Путина.

«Я очень рад. Он, как и я, был незаконно и несправедливо осужден на огромный срок, было сфабриковано и сфальсифицировано дело... Большо спасибо нашему МИД, который добился возвращения, как и моего, нашим спецслужбам и нашему президенту», - заявил он «Газете.Ru»,

Комментируя обмен «Известиям», Ярошенко отметил, что Россия не бросает своих граждан и возвращает их на родину.

Виктора Бута, которого осудили к 25 годам заключения в США, в четверг, 8 декабря, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую в России посадили за контрабанду наркотиков. Как писал «360», обмен состоялся в Абу-Даби.