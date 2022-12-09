Песков заявил, что обмен Бута на Грайнер не был шагом к выходу из кризиса между Россией и США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и Соединёнными Штатами по обмену Виктора Бута и Бриттни Грайнер не были шагом на пути к выходу из кризиса в отношениях двух стран.

Песков также добавил, что Кремль желает вернувшемуся на родину Буту скорейшей реабилитации.

Днем ранее россиянин Виктор Бут вернулся на родину. Его удалось обменять на американку Бриттни Грайнер, которая была поймана с наркотиками. Как сообщали в МИД России, процедура по обмену гражданина России состоялась в аэропорту Абу-Даби.

В ведомстве также уточнили, что американская сторона категорически отказывалась от диалога с РФ по включению россиянина в схему обмена. Однако в результате активная работа по вызволению соотечественника завершилась успешно.

Напомним, Бут стал одним из самых известных российских заключенных в США последних двух десятилетий. В американской прессе его называл "«оружейным бароном № 1" и "торговцем смертью". Первые сообщения об этом появились еще в конце 90-х, а в 2000-х нулевых его образ стали активно раскручивать по всему миру. Сайт KP.RU рассказывал, что Виктор Бут пережил в американской тюрьме.