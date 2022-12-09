Нижегородская область сохранила лидерскую позицию в «Зеленом рейтинге» России

Фото: пресс-служба РЭО

В Москве наградили лидеров «Зеленого рейтинга» регионов РФ. Показатели оценки уровня реформы обращения с твердыми коммунальными отходами представил Российский экологический оператор (РЭО).

«Данные рейтинга показали, что нам удалось не только сохранить лидирующие позиции, но и укрепить показатели. Уже сейчас показатель обработки твердых коммунальных отходов достигает 81 процента. Рассчитываем, что в ближайшие годы он составит 100 процентов. Такие задачи ставит президент России Владимир Путин. Продолжаем закупать контейнеры и оборудовать площадки, ликвидировать несанкционированные свалки. Кроме того, вместе с Российским экологическим оператором готовим и крупные, прорывные проекты – новый полигон в Арзамасском районе и экотехнопарк в Дзержинске. Все это необходимо для того, чтобы улучшить жизнь людей», - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя деятельность региональных властей по развитию системы переработки ТКО.

Глава региона добавил, что бизнес заинтересован в инвестициях в строительство объектов по переработке отходов. Это является свидетельством высокого качества подготовки Нижегородской области к инвестированию в инфраструктуру по обращению с твердыми коммунальными отходами.

«Надеемся, что рейтинг продолжит стимулировать регионы к развитию инфраструктуры обращения с отходами и дальше. Ведь рейтинг отражает, насколько людям комфортно участвовать в раздельном сборе отходов, удовлетворены ли они вывозом отходов и как реагируют на их жалобы и обращения, связанные с отходами», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Награда за лидерство Нижегородской области в рейтинге была вручена заместителю губернатора региона Андрею Бетину. Это стало высокой оценкой деятельности властей региона в привлечении инвестиций в инфраструктуру ТКО.

«В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» Нижегородская область закупает контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Субсидия из федерального бюджета на эти цели составила 12,4 миллиона рублей, планировалось приобрести 725 контейнеров, фактически за счет экономии средств удалось закупить 809 контейнеров для раздельного сбора отходов», - сказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Фото: пресс-служба РЭО

НАША СПРАВКА

При составлении «Зеленого рейтинга» эксперты РЭО учитывали статистические показатели и результаты социологического опроса россиян. Специалисты РЭО проанализировали данные электронной модели федеральной схемы обращения с ТКО и территориальных схем, сведения федеральных и региональных органов исполнительной власти, региональных операторов, а также данные цифровой системы «РЭО Радар», анкету участника «Зеленого рейтинга» и отчет по сообщениям в СМИ.

Цель рейтинга - помочь руководителям и практикам в органах государственной власти, бизнесе, общественных организациях реализовать и оценить эффективность мероприятий, направленных на развитие системы обращения с ТКО.

Реализация национального проекта «Экология» в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Ключевые цели нацпроекта – эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение качества питьевой воды для населения, сохранение биологического разнообразия, экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, внедрение новых технологий в лесном хозяйстве, создание образовательных программ, направленных на формирование бережного отношения к окружающей среде и обеспечение рационального водопользования. Нацпроект включает в себя 11 федеральных проектов: «Ликвидация свалок», «Утилизация и переработка мусора», «Обезвреживание опасных отходов», «Чистый воздух», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение рек и озер», «Национальные парки и заповедники», «Сохранение лесов», «Экопросвещение» и «Мониторинг окружающей среды».