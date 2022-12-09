В России выявлено 7465 новых случаев заражений коронавирусом на 9 декабря 2022 года Фото: REUTERS

Свыше 7,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлены в России за последние сутки, скончались 52 человека, рассказали журналистам в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По информации штаба, в стране за сутки были госпитализированы 1 447 человек, на 0,4% меньше, чем на предыдущую дату. Увеличение количества госпитализаций зафиксировано в 38 субъектах РФ, сокращение - в 40 регионах, ситуация осталась неизменной в семи российских регионах.

"Выздоровели за сутки 5 994 заразившихся, или на 5,1% меньше по сравнению с 8 декабря 2022 года. Выявлено 7 465 новых случаев заражений. Умерли за сутки 52 человека", - уточняется в сообщении оперштаба.

Ранее сайт KP.RU публиковал прогнозы экспертов о том, когда закончится пандемия коронавируса. Так, по словам главы ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса, пандемия COVID-19 должна завершиться в обозримом будущем, так как число смертей от вируса осенью 2022 года значительно уменьшилось. Он также обратился к мировому сообществу с просьбой инвестировать в вакцинацию и тестирование населения.