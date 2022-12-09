"Хотят знать, как заряжать пистолет": жители Польши начали развивать "навыки выживания", опасаясь боевых действий с Россией

Жители Польши начали развивать "навыки выживания", опасаясь боевых действий с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Люди в Польше начали воспринимать Россию в качестве угрозы. Из-за этого в стране началась военная подготовка на случай вооруженного противостояния, сообщает газета американского Минобороны Stars and Stripes.

В публикации отмечается, что с октября польское военное ведомство проводит для граждан "Обучение с армией". Это особые курсы выходного дня для гражданских лиц, введение которых власти связали с началом спецоперации на Украине.

Представитель польского Минобороны Михал Томчик сообщил, что более 3 500 поляков в возрасте от 18 до 65 лет уже приняли участие в мероприятиях в октябре и ноябре этого года.

- Люди стремятся знать, что нужно делать, если услышат звук тревожных сирен, как держать и заряжать настоящий пистолет, как пользоваться противогазом. Также это позволяет им развивать базовые навыки выживания, - сказал он.

В статье также акцентируется внимание на том, что жители Польши стали воспринимать российскую сторону как противника.

Ранее политолог Юрий Светов прокомментировал публикацию в польском издании My l Polska, в которой говорится о том, что Польша допустила ошибку, сделав ставку на противостояние с Россией. По мнению эксперта, данный материал является достаточно редкой и объективной аналитикой для данной страны.