Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области рассказал, что в результате успешной реализации в столице Приволжья федеральной программы «Спорт — норма жизни» региональный проект победил во всероссийском конкурсе на лучшую муниципальную практику в сфере физкультуры и спорта.

В Москве подведены итоги Всероссийского конкурса среди муниципальных образований на лучшую муниципальную практику в сфере физической культуры и массового спорта за 2022 год. Состязание было организовано Министерством спорта Российской Федерации.

В номинации конкурса «Лучшая муниципальная практика в сфере физической культуры и массового спорта (Муниципальные образования до 50 тыс. чел)» лучшим был признан проект городского округа Семеновский Нижегородской области «СпортФин:2.2», или «Факультет спортивного волонтерства».

Лучшие спортивные инициативы года отобрало экспертное жюри, куда вошли представители Минспорта РФ, известные спортсмены, общественные деятели и журналисты. Награждение победителей состоялось в Москве. Награды вручил Министр спорта РФ Олег Матыцин.

В насущности подобных проектов убежден губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Мы продолжаем создавать условия в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Кроме того, новые объекты создаются благодаря региональным проектам. Особенно важно, что инициативу часто проявляют сами люди. Так, по итогам моей встречи с жителями Городецкого округа в 2018 году было принято решение о строительстве зала художественной гимнастики в Заволжье. Поздравляю Семенов с победой, желаю удачи в дальнейшей работе!» — сказал Глеб Никитин.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области

Министр спорта Нижегородской области Александр Кононов пояснил, что достигнутый результат – объективный показатель всесторонней работы в муниципальных образованиях региона.

«Это и создание необходимой спортивной инфраструктуры, и строительство новых спортивных объектов, и организация и проведение соревнований самого разного уровня, и популяризация комплекса ГТО. Более 1,3 миллиона жителей региона занимаются физической культурой и спортом на регулярной основе. Уверен, опыт работы наших коллег из Семенова смогут применять не только в других районах Нижегородской области, но и в разных регионах страны», — подчеркнул Александр Кононов.

Владлена Дорожкина, заведующая отделом по спорту и молодежной политике администрации городского округа Семеновский, назвала продвижение массового спорта основной целью проекта "СпортФин:2.2″, или «Факультет спортивного волонтерства».

«Проект включает в себя проведение спортивно-массовых мероприятий, акций, направленных на увеличение количества систематических занятий и развитие массового спорта. Кроме того, хорошо отработана система партнерства с некоммерческим сектором, позволяющая привлекать дополнительные средства на инфраструктуру и проведение спортивных мероприятий. Сейчас каждый второй житель округа занимается спортом», — добавила Владлена Дорожкина.