Психолог рассказал, как справиться с тревогой без лекарств Фото: Shutterstock

Клинический психолог Петр Мушинский в беседе с РИАМО заявил, что справиться с тревогой самостоятельно кажется сложным, однако необходимо понять причину состояния.

По его словам, для эффективного поиска того, что спровоцировало тревожность стоит вести дневник, куда вносить информацию о том, когда вы почувствовали тревогу, а также, что ощутили при этом. Кроме того, рекомендуется отмечать и другие подробности своего состояния.

После того, как первопричина будет найдена, можно применить несколько практик для устранения тревожного состояния. Как отметил специалист, стоит практиковать осознанность, которая позволит снизить неопределенность, запускающую процесс тревоги. Эксперт также напомнил про дыхательная практика с задержкой дыхания на пару секунд после глубокого вдоха, а затем медленный выдох.

Кроме того, Мушинский отметил важность развития позитивного мышления, а также физическую составляющую, такую как режим дня и особенно сна, занятие фитнесом и правильное питание.

Ранее, как рассказала «Российская газета» специалисты отметили, что зачастую на фоне тревожности и стрессового расстройства у людей ухудшается общее состояние здоровья, в том числе обостряются хронические заболевания.

Тем временем врач-психиатр Елена Николаева заявила, что сильный стресс несет не только вред, но и пользу. Как писал ФАН, эксперт заявила, что в таких случаях активизируются защитные механизмы, способствуя принятию взвешенных решений и не позволяет поддаваться панике