Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем героев Отечества Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем поздравлении граждан страны с Днем героев Отечества заявил, что на Западе нет таких героев, как в России.

"Герой – это человек, готовый пожертвовать собой ради своего Отечества, защищая нуждающихся в помощи людей. У нас много Героев с большой буквы. Мы ими гордимся. Мы их помним. Мы берём с них пример. А вот в тусклой, свихнувшейся от интеллектуального вырождения Европе и разжиревших от бесконечного печатания долларов, но больных деменцией США таких больше нет", - отметил Медведев в сообщении в своем Telegram-канале.

Медведев подчеркнул, "поэтому мы сильнее. Поэтому мы победим. С Днём Героев Отечества!".

Как сообщал сайт KP.RU, Дмитрий Медведев заявлял, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с российской стороной позволит РФ "доделать всю работу до конца".

Ранее Медведев сообщал, что российской военной промышленности предстоит наладить крупномасштабное производство БПЛА для их применения в боевых действиях. При этом он отмечал, что при его участии проводилась контрольная проверка поставок беспилотников «Орлан» в рамках гособоронзаказа.