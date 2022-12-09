Читатели "Гуаньча" поддержали заявление Лаврова о проблеме толерантности в Европе

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Читатели китайского издания "Гуаньча" посочувствовали главе МИД России Сергею Лаврову после его рассказа о том, с чем ему пришлось столкнуться ходе прошлогодней поездки в Швецию.

Глава российского МИДа спросил у организаторов одного из мероприятий, для кого предназначена туалетная комната - "дам или джентльменов", на что ему сказали: "У нас все общее".

"Вы не представляете, насколько это не по-людски….", - прокомментировал эту ситуацию Лавров.

Пользователи сайта, в свою очередь, заявили, что Европа слишком помешалась на инклюзивности.

"Если Лавров бы зашел в уборную в Соединенных Штатах, он сразу потерял бы сознание. Там 97 гендеров, на 17 гендеров больше, чем в Европе", - пошутил guan_15871040222346.

"Так называемые "права и свобода человека" на Западе - это высвобождение скрытой злой стороны людей и причинение вреда человечеству. Страна, которая даже не делает различия между мужчинами и женщинами, является более вульгарной, чем зоопарк", - выразил свое мнение другой читатель.

Ранее сообщалось, что в России была запрещена пропаганда нетрадиционных отношений, педофилии и смены пола. Нельзя продавать товары, включая импортные, “содержащие информацию, за распространение которой предусмотрена ответственность”. При этом для рекламы прописаны особенно жесткие условия. Запрещено даже не пропагандировать, а просто показывать что бы то ни было с представителями нетрадиционной ориентации.