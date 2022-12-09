Песков прокомментировал слова Меркель о Минских соглашениях

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков, комментируя слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях, заявил, что верит в искренность и мудрость Путина, говорившего, что Украина тянет время и не желает их исполнять.

"Я верю в искренность и мудрость президента России Владимира Путина, который с самого начала говорил, что Украина тянет время… не хочет выполнять минские обязательства, и он призывал все государства подтвердить свои подписи действиями…", - сказал Песков в эфире "Первого канала".

Ранее зампостпреда России при ОБСЕ Буякевич прокомментировал слова Меркель о "Минске". Заявление экс-канцлера проясняет позицию запада по конфликту на Украине, отметил он.

Также он добавил, что слова Меркель "проясняют многое", в частности, заявление германского президента Франка-Вальтера Штайнмайера о несерьезности любых призывов к прекращению боевых действий на Украине и отсутствие реакции Европы на большое число преступлений киевского режима.

Ранее Меркель заявила, что не будет участвовать в урегулировании конфликта на Украине. Но ситуация разрешится переговорами, сказала экс-канцлер Германии.

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