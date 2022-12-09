В Кремле оценили роль ОАЭ и Саудовской Аравии в обмене Виктора Бута Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил роль Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии в обмене Виктора Бута.

«Можно высоко оценить роль ОАЭ и Саудовской Аравии», - заявил Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с обменом россиянина Виктора Бута на баскетболистку Бритни Грайнер.

Как сообщал сайт KP.RU, россиянин Виктор Бут, просидевший 14 лет из присужденных ему 25 в американской тюрьме по сфабрикованному делу о международной контрабанде оружия, был обменян на баскетболистку Бритни Грайнер, приговоренную к 9 годам колонии за реальную попытку ввезти в Россию гашишное масло.

Кроме того, экс-президент Дональд Трамп заявил, что проведенный обмен является неравнозначным, принимая во внимание тяжесть обвинений Бута и антиамериканскую позицию Грайнер, которая, «открыто ненавидит» США.

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