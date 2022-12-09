Глава Амурской области Василий Орлов: «Мы доказали, что можем справиться со всеми трудностями – паводками, пандемией, санкциями»

Губернатор Василий Орлов подвел итоги года. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Глава Амурской области Василий Орлов 9 декабря представил ежегодный отчёт в Общественно-культурном центре Благовещенска. Подводя итоги года, губернатор отметил положительную динамику по ключевым направлениям развития Приамурья. Несмотря на западные санкции, региону удалось выполнить основные социальные и экономические задачи.

Год был очень удачным для сельского хозяйства: аграрии установили рекорд по сбору сои за всю историю области – более 1 млн 600 тысяч тонн. С января по октябрь индекс производства сельхозпродукции увеличился почти на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Серьезный вызов в 2022 году получила дорожная отрасль.

«Одной из основных задач в этом году было восстановление дорожных объектов, пострадавших от паводка. Всего было повреждено 92 км дорог и 26 мостов. На 1 декабря нам удалось восстановить 56 км дорог и 11 мостов. В следующем сезоне продолжим ремонтные работы», - рассказал Василий Орлов.

Глава Приамурья подчеркнул, что с 2018 года Дорожный фонд области вырос в 5 раз, до 22,5 млрд. руб.

Амурская область перевыполнила план по строительству жилья. К 1 ноября сдано 285 тысяч кв. метров - почти 140% от плана. До 2030 года в Приамурье будет построено 2,4 млн. кв. метров жилья.

«Хочу отметить важность применения «зеленых» технологий. По этому показателю мы одни из лидеров в стране. Сегодня 41% наших новостроек отвечают всем требованиям экологических стандартов», - рассказал Василий Орлов.

По программе «Комфортная городская среда» на благоустройство в 2022 году было направлено более 560 млн рублей из федерального бюджета. В регионе впервые реализуется проект «1000 дворов», благодаря которому были отремонтированы 99 придомовых территорий.