Лукашенко заявил, что “примитивная штамповка Западом санкций начинает затихать”

Александр Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Примитивная штамповка западными странами санкций против России и Белоруссии начинает затихать, полагает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"... Примитивная штамповка коллективным Западом бездумных пакетных экономических санкций в отношении Беларуси и России начинает затихать. Все, что можно было запретить и ограничить, … наши контрпартнеры уже сделали. Теперь для них пришло время осознания и оценки последствий", - заявил глава Белоруссии в ходе саммита ЕАЭС.

Ранее Лукашенко заявил, что санкции коллективного Запада в отношении Беларуси были неизбежны. Основанием для такого вывода стали скорость принятия западных санкции и глубина их проработки. При этом он отметил, что на санкции в отношении страны все же повлияло начало военной спецоперации России в Украине. И в другом случае санкции могли бы быть не такими масштабными.

Также ранее сайт KP.RU писал, что Александр Лукашенко придумал "коварную месть" Литве за санкции.

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