Названы недуги, которые маскируются под боль в пояснице

Боль в районе поясницы не всегда является болью в поясничном отделе позвоночника Фото: Shutterstock

Сильные боли в спине зачастую говорят об онкологии, проблемах с кишечником, почками, а также проблемах с половыми органами, простатой, мочевым пузырем. Об этом рассказал невролог Сергей Семенов.

Как отметил эксперт боль в районе поясницы не всегда является болью в поясничном отделе позвоночника, особенно она не острая, а тянущая, а также не усиливается при наклонах и поворотах.

«Часто боль отдает в поясницу, но воспалены, повреждены почки, мочевой пузырь, простата, кишечник, половые органы. Это особенности строения нашего организма, устройства нервной системы, самих нервных окончаний», - заявил специалист в беседе с NEWS.ru.

Семенов заявил, что если ранее вы не носили тяжести, не падали, не изнурительно тренировались, то, наверное, можно говорить о проблемах с внутренними органами, рекомендуя показаться врачу. «Наш мозг не всегда точно определяет, что именно болит», - отметил он.

По его словам, прием анальгетиков не станет выходом из ситуации, даже при условии снятия боли, поскольку эффект кратковременный, а главную проблему они не решают и не смогут вылечить сам недуг.