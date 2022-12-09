DHA: в центре Стамбула загорелся фешенебельный отель Kempinski Фото: Светлана Макеева

Пожар охватил сегодня, 9 декабря, фешенебельный отель Kempinski в центре Стамбула, сообщает агентство DHA.

Как уточняет издание, пожар произошел во дворце Чираган "в отельной части" в районе Бешикташ на берегу Босфора.

К месту ЧП стянуты пожарные расчеты, идет эвакуация. Территория окутана клубами дыма.

Ранее в Красноярском крае загорелось здание отеля SnowPort в “Ергаках”. Видео горящего здания опубликовали в телеграм-канале базы отдыха очевидцы. Пожар охватил один из гостевых домов. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. По данным МЧС, площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

Также ранее в Фокинском районе Брянска ночью загорелся отель “Гостиный двор”. Сообщение о возгорание на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступило 27 апреля 2022 года в 2.43. По прибытии огнеборцы обнаружили, что горит отдельно стоящее здание – отель “Гостиный двор”.