В Новосибирске пройдет образовательная лекция в поддержку конкурса «Наши Герои» Фото: Михаил ФРОЛОВ

15 декабря 2022 года в Новосибирске на базе государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова состоится образовательная лекция в поддержку проведения всероссийского Конкурса монументальной патриотической скульптуры «Наши герои».

Как отмечается, на лекции будет рассказано об основных вехах развития монументальной скульптуры – из глубины веков и до наших дней.

Кроме того, в рамках лекции всем желающим будут продемонстрированы примеры скульптурных композиций и памятников, напечатанных на специальном 3D принтере по металлу.

Организаторы конкурса ответят на все вопросы по участию. Поддержку в проведении Конкурса оказывает Президентский фонд культурных инициатив.

Запись на участие в лекции в очном формате производится в телеграмм-канале Конкурса - https://t.me/nashigeroi_tg.

Как уточняется, лекция пройдет с 15 до 17 часов 15 декабря 2022 года.

Напомним, что подобная лекция проходит сегодня, 9 декабря, в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица.