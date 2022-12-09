Яшин* признан судом виновным в распространении фейков про армию России Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 декабря 2022 года суд признал Илью Яшина* виновным в распространении фейков про российскую армию, об этом сообщили в РИА Новости из зала суда.

Из оглашенной судьей части приговора известно, что «Яшин* совершил распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах под видом достоверной информации».

В настоящее время чтение приговора продолжается. Меру наказания пока суд не озвучивал.

Прокурор просил суд приговорить бывшего муниципального депутата к девяти годам колонии общего режима, защита требовала его оправдания.

Как сообщал сайт KP.RU, в конце июня 2022 года сотрудники правоохранительных органов задержали председателя совета депутатов московского муниципального округа Красносельский Илью Яшина* за участие в незаконной акции протеста в российской столице. Позже Измайловский суд Москвы назначил административный арест на десять суток Яшину* по статье о неповиновении распоряжению представителя власти.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента