Подстава от Mercedes: Лукашенко пришлось идти пешком на саммит ЕАЭС Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался на "слабые Mercedes". Из-за проблем с авто он был вынужден идти пешком на встречу с коллегами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

На кадрах видно, как белорусский лидер поднимается по лестнице. После этого политик заходит в здание и жалуется президенту Киргизии Садыру Жапарову на плохой иностранный автопром.

- Я опоздал? Мерседесы слабые, не заводятся. Пешком шел! - сказал Лукашенко.

Напомним, 9 декабря в Бишкеке проходит саммит ЕАЭС. На него приехали руководители всех стран евразийской "пятерки" - России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Повод для встречи глав государств более, чем достойный. Заканчивается годовое председательство Киргизии в ЕАЭС. В 2023 году во второй раз главной станет Россия. Главная тема встречи: создание общего рынка газа.

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