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НовостиЭкономика9 декабря 2022 11:38

Эрдоган надеется обсудить по телефону с Путиным зерновой кризис 11 декабря 2022 года

Этот же вопрос он планирует обсудить с Зеленским
Источник:kp.ru
Эрдоган надеется обсудить по телефону с Путиным зерновой кризис 11 декабря 2022 года

Эрдоган надеется обсудить по телефону с Путиным зерновой кризис 11 декабря 2022 года

Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказала, что в это воскресенье, 11 декабря, надеется провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

- В воскресенье планирую поговорить с Путиным по вопросу урегулирования зернового кризиса. Этот же вопрос обсудим с (президентом Украины Владимиром) Зеленским, - заявил турецкий политик во время своего выступления в Стамбуле на международном форуме.