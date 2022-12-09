Эрдоган надеется обсудить по телефону с Путиным зерновой кризис 11 декабря 2022 года Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказала, что в это воскресенье, 11 декабря, надеется провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

- В воскресенье планирую поговорить с Путиным по вопросу урегулирования зернового кризиса. Этот же вопрос обсудим с (президентом Украины Владимиром) Зеленским, - заявил турецкий политик во время своего выступления в Стамбуле на международном форуме.