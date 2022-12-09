Дмитрий Артюхов и Денис Мацуев вручили юным ямальским талантам стипендии фонда «Новые имена»

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и известный во всем мире пианист-виртуоз, народный артист России Денис Мацуев пообщались с одаренными ребятами, воспитанниками ямальских школ искусств. На встречу приехали десять ребят из Нового Уренгоя, Ноябрьска, Тарко-Сале, Харпа, Лабытнанги и Надыма. Все они – лауреаты окружных, всероссийских и международных конкурсов. Девять из них – обладатели стипендии губернатора ЯНАО за выдающиеся творческие достижения.

Ребята спрашивали, как маэстро настраивается на выступления, как удается держать в памяти большой репертуар и как справляться с огорчением после неудачных выступлений. Пианист рассказал о своем репертуаре, любимых композиторах, поделился творческими секретами и признался, что очень любит приезжать на Ямал, потому что видит, как трепетно в регионе относятся к культуре и искусству. Все ребята остались послушать концерт Дениса Мацуева.

Сразу после выступления Дмитрий Артюхов и Денис Мацуев вручили юным ямальским талантам стипендии Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой. Награды получили трое ямальцев: учащаяся по классу фортепиано ДШИ №2 Нового Уренгоя Екатерина Рудь; Эдуард Галимзянов, который обучается по классу баяна в ДШИ № 1 Надыма; учащаяся по классу изобразительного искусства ДШИ имени П.И. Чайковского Ноябрьска Мария Апостолова. Стипендия предусматривает премию в размере 50 тысяч рублей и бесплатное посещение Международной летней творческой школы, участие в творческих мероприятиях Фонда.

Денис Мацуев был одним из первых, кто получил такую же стипендию фонда. Сегодня его имя знают во всем мире, а виртуозной игре на рояле рукоплещут стоя самые большие залы. Уверен, такой источник вдохновения – мощный стимул работать еще усерднее и развивать свой талант. На Ямале очень много одаренных детей, рады всеми способами поддерживать их стремление двигаться вперед.

Стать стипендиатом благотворительного Фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой – большая удача, для каждого региона выделяется не более пяти мест. Впервые четыре премии ямальские ребята получили в прошлом году.

На Ямале по инициативе губернатора создан комплекс мер поддержки и поощрения одаренных ребят. Это премии за высокие творческие достижения молодым дарованиям в сфере культуры и искусства: пять премий по 100 тысяч рублей. Также дети бесплатно посещают концерты выдающихся деятелей культуры России, принимают участие в летних творческих школах и молодежных Дельфийских играх России. Музыкальные школы округа ежегодно оснащаются новыми музыкальными инструментами. С 2019 года ДШИ получили порядка тысячи единиц, в 2023 году – 10 ДШИ получат еще 200 новых музыкальных инструментов.