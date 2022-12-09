ЕС увеличит финансирование Европейского фонда мира на 2 млрд рублей в 2023 году

Представители МИД ЕС намерены подписать решение об увеличении финансирования фонда мира 12 декабря 2022 года Фото: REUTERS

Главы МИД ЕС намерены увеличить лимит вложений в Европейский фонд мира в 2023 году на 2 млрд евро. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в европейском МИД в Брюсселе, уточнив, что из фонда в том числе оказывается военная поддержка Украине. Представители внешнеполитических ведомств намерены подписать соответствующий документ 12 декабря 2022 года.

"Министры обсудят увеличение на 2 млрд евро потолка расходов из Европейского фонда мира. То есть мы говорим о дополнительном расширении финансирования военной помощи Украине", - заявил он.

В агентстве уточнили, что прежний размер потолка составлял 5,7 млрд евро на 7 лет.

"Однако мы уже истратили €3,5 млрд, то честь мы приближаемся к исчерпанию фонда. Поэтому ожидается повышение потолка, - сообщил источник.

По информации источника, Европейский фонд создавался как глобальный инструмент для миссий ЕС. Из него оказывается поддержка многим странам, в числе которых - Грузию и Молдавию, "поставляя им нелетальные средства", а также Ливан, Иорданию, Мавританию, Мозамбик и другие. По словам собеседника ТАСС, ведомства не предполагали, что необходимо будет оказывать военную поддержку Украине из этого резерва.

Напомним, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО своим оказанием военной помощи Украине "усиливает шансы на мир". Он подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону, "и мы обеспечиваем реализацию ее права… Большинство войн заканчиваются переговорами, но происходящее за столом переговоров зависит от происходящего на земле", - отметил генсек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил формулу мира 15 ноября 2022 года в ходе онлайн-выступления на саммите G20. В частности, среди условий он назвал "вывод российских войск и прекращение боевых действий".