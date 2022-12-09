Лукашенко заявил, что Запад планировал атаковать Россию в случае успешного госпереворота в Белоруссии в 2020 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть сведениями, что Запад планировал начать боевые действия против России в случае успеха переворота в Белоруссии в 2020 году.

Политик также пообещал в скором времени обнародовать эти факты.

- Вы (Запад) готовились к ней. Мы это точно знаем. Я сказал (президенту РФ Владимиру) Путину, что скоро мы обнародуем эти факты: как они должны были после 2020 года мятежа в Белоруссии, если сложится ситуация и выйдут на границу Смоленской области войсками НАТО, захватят у нас власть, начать войну против России с Донбасса, - заявил Лукашенко в эфире телеканала "Россия-24".