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НовостиПолитика9 декабря 2022 12:13

Лукашенко заявил, что Запад планировал атаковать Россию в случае успешного госпереворота в Белоруссии в 2020 году

Политик также пообещал в скором времени обнародовать эти факты
Источник:kp.ru
Лукашенко заявил, что Запад планировал атаковать Россию в случае успешного госпереворота в Белоруссии в 2020 году

Лукашенко заявил, что Запад планировал атаковать Россию в случае успешного госпереворота в Белоруссии в 2020 году

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть сведениями, что Запад планировал начать боевые действия против России в случае успеха переворота в Белоруссии в 2020 году.

Политик также пообещал в скором времени обнародовать эти факты.

- Вы (Запад) готовились к ней. Мы это точно знаем. Я сказал (президенту РФ Владимиру) Путину, что скоро мы обнародуем эти факты: как они должны были после 2020 года мятежа в Белоруссии, если сложится ситуация и выйдут на границу Смоленской области войсками НАТО, захватят у нас власть, начать войну против России с Донбасса, - заявил Лукашенко в эфире телеканала "Россия-24".