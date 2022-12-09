Представители России и США начали переговоры по двусторонним отношениям в Стамбуле Фото: REUTERS

Российские и американские дипломаты проводят переговоры в Стамбуле, на которых обсуждаются «раздражители» в двухсторонних отношениях, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Сегодня в Стамбуле проводится встреча на уровне директоров профильных департаментов. Это периодически проводящиеся мероприятия для обсуждения так называемых «раздражителей» в двухсторонних отношениях», – сказал он на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Как уточнил дипломат, в ходе встречи обсуждается техника того, как функционируют диппредставительства России в США и США в России. Эти контакты были возобновлены после продолжительной паузы, отметил Рябков. По его словам, встреча носит рабочий характер и не является каким-то политическим сигналом.

Как писал сайт KP.RU, ранее Россия решила предложить Соединенным Штатам новые даты проведения встречи по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Напомним, заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ должно было пройти в с 29 ноября по 6 декабря 2022 в Каире.