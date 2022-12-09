В США назвали Украину «фальшивой страной без культуры» Фото: REUTERS

В США читатели Breitbart подвергли критике заявление министра культуры Украины Александра Ткаченко к Западу прекратить проведение концертов с музыкой российских композиторов, а также бойкотировать российскую культуру.

Chucklesthe Schumahclown в комментарии заявил, что это «требует фальшивая страна без культуры. Надеюсь, что все те, кто поддерживал эту ненастоящую страну, осознают свою глупость».

Другой пользователь отметил, что «в этом и есть вся суть нацизма. Гитлер сжигал книги, Киев запрещает русскую культуру».

Shawzy также с горечью обратил внимание, что «затем они будут сжигать книги. Поневоле задумаешься обо всей нацистской символике на Украине, которую наши СМИ игнорируют».

В другом комментарии пользователь подчеркнул, что это самое глупое, «особенно перед рождественским сезоном, когда везде по всему миру будут играть Щелкунчика».

Alan Mckay в своем сообщении резюмировал, что «нападения на церкви, снов памятников, сжигание книг, коллективное наказание и культура отмены, неудивительно, что леваки любят Украину, они прям на одно лицо».

Как сообщал сайт KP.RU, 7 декабря 2022 года театр «Ла Скала» открыл новый сезон оперой «Борис Годунов», об этом было объявлено еще в июне текущего года. Главную партию исполнил российский бас Ильдар Абдразаков.

Ранее 22 ноября 2022 года СБУ проводили обыски на территории Киево-Печерской Лавры.

Также 13 ноября СБУ возбудила уголовное дело после песнопений о России в одном из храмов Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви.