Евросоюз намерен конфисковывать активы российского бизнеса на базе обвинений в обходе санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс сообщил, что в странах Европейского союза будет происходить конфискация активов российских олигархов. Основанием для этого служат уголовные обвинения в обходе санкций. Об этом он заявил по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне министров внутренних дел.

- Представлю министрам данные о прогрессе в вопросе санкции... в результате которого станет возможно криминализировать обход санкций и на этой основе получать приговоры суда и конфисковывать активы физических лиц и компаний, - заявил он.

До этого сообщалось, что директива, которая позволяет производить конфискацию российских активов в Европейском союзе в случае обхода санкционных ограничений активно осуждалась осенью этого года.

Еще в конце мая ЕК представила пакет с предложениями по возможным конфискациям замороженных российских активов. Кроме того, речь шла и о включении в список уголовных преступлений в Европейском союзе нарушений, связанных с обходом санкционных ограничений.