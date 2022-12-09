Банк России предложил постепенно сворачивать программу льготной ипотеки Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Банк России считает, что программу льготной ипотеки нужно постепенно сворачивать, заявил заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Руслан Булатов.

Как отметил представитель ЦБ на онлайн-конференции для застройщиков, строительная отрасль «подсела на льготную ипотеку, как на иглу». По его словам, «любая программа субсидирования искажает цены и создает дисбаланс в долгосрочной перспективе».

Булатов сообщил, что Центробанк позитивно оценил льготную ипотеку, когда она только была запущена, но за три года ее действия цены «разъехались» на первичном и вторичном рынке. В настоящее время в Банке России сложилось впечатление, что на первичном рынке вообще не осталось никакой рыночной ипотеки, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, в июле этого года президент России Владимир Путин поручил сделать ставку по льготной ипотеке меньше 7%.