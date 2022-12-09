Жена Виктора Бута рассказала о его состоянии после возвращения из американской тюрьмы

Супруга Виктора Бута назвала ужасным состояние мужа после возвращения из американской тюрьмы Фото: EAST NEWS

Россиянин Виктор Бут, которого накануне обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, находится после возвращения из тюрьмы в США в ужасном состоянии, рассказал его супруга Алла Бут.

В беседе с РИА Новости, женщина сообщила, что ее муж «очень истощен и нервно, и физически». По словам Аллы Бут, мужчина сильно изменился с момента их последней встречи три года назад.

Как отметила жена россиянина, на состояние Виктора Бута сказалась долгая болезнь. Диагноз бывшему заключенному не могли поставить с января по середину лета этого года, поскольку к нему не пускали врачей-специалистов, ссылаясь на ковидные ограничения в тюремной системе США, высказала мнение жена Бута.

Как сообщал сайт KP.RU, россиянин Виктор Бут, просидевший 14 лет из присужденных ему 25 в американской тюрьме по сфабрикованному делу о международной контрабанде оружия, был обменян на баскетболистку Бриттни Грайнер. Она была приговорена к 9 годам колонии за попытку ввезти в Россию гашишное масло.