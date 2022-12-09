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НовостиОбщество9 декабря 2022 13:10

Жена Виктора Бута рассказала о его состоянии после возвращения из американской тюрьмы

Супруга Виктора Бута назвала ужасным состояние мужа после возвращения из американской тюрьмы
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Супруга Виктора Бута назвала ужасным состояние мужа после возвращения из американской тюрьмы

Супруга Виктора Бута назвала ужасным состояние мужа после возвращения из американской тюрьмы

Фото: EAST NEWS

Россиянин Виктор Бут, которого накануне обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, находится после возвращения из тюрьмы в США в ужасном состоянии, рассказал его супруга Алла Бут.

В беседе с РИА Новости, женщина сообщила, что ее муж «очень истощен и нервно, и физически». По словам Аллы Бут, мужчина сильно изменился с момента их последней встречи три года назад.

Как отметила жена россиянина, на состояние Виктора Бута сказалась долгая болезнь. Диагноз бывшему заключенному не могли поставить с января по середину лета этого года, поскольку к нему не пускали врачей-специалистов, ссылаясь на ковидные ограничения в тюремной системе США, высказала мнение жена Бута.

Как сообщал сайт KP.RU, россиянин Виктор Бут, просидевший 14 лет из присужденных ему 25 в американской тюрьме по сфабрикованному делу о международной контрабанде оружия, был обменян на баскетболистку Бриттни Грайнер. Она была приговорена к 9 годам колонии за попытку ввезти в Россию гашишное масло.