Москва - лидер «Зеленого рейтинга» российских регионов

Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Российская столица возглавила «Зеленый рейтинг» регионов, который ежегодно составляет Российский экологический оператор (РЭО), и в очередной раз подтвердила лидерство в сфере обращения с отходами.

Рейтинг составляется на основе статистических показателей и результатов соцопроса. Критерии оценки - качество и доступность инфраструктуры и услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами, уровень информированности граждан о реформе и отношение к ней.

«Москва как крупнейший мегаполис всегда уделяла особое внимание вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) , - пояснил заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков. - Важным этапом реформы в этой области стало введение с 1 января 2022 года института регионального оператора, по итогам конкурса этот статус получил ГУП "Экотехпром", оказывающий более 20 лет соответствующие услуги. К переходу на новую систему готовились заранее, обновили парк техники, обустроили современную инфраструктуру для сортировки и переработки мусора. Сегодня в Москве действует единый тариф на вывоз ТКО. Благодаря качественной подготовительной работе изменения прошли для жителей столицы незаметно, никак не повлияли на их комфорт».

Важный проект, реализуемый в столице с 1 января 2020 года программа раздельного сбора мусора. Чтобы сделать процесс максимально удобным, выбрали простую двухконтейнерную систему.

«Это абсолютно добровольная история, ставку сделали на разъяснительную работу с горожанами, постарались максимально подробно объяснить, почему важно сортировать мусор. И сейчас можем констатировать, что программа очень успешно развивается, в прошлом году, например, собрали рекордное число вторсырья - более 1 млн. тонн, в этом году показатель будет еще выше, - подчеркнул Петр Бирюков. - Результаты программы свидетельствуют о том, что она интересна и полезна москвичам, они готовы активно участвовать в ее реализации. И это - один из примеров нашего эффективного сотрудничества с жителями».

Факт: сегодня в Москве созданы все условия для сортировки мусора - во дворах и около объектов социальной сферы оборудовано более 22 тыс. контейнерных площадок, установлено свыше 60 тыс. брендированных контейнеров.