В ФРГ выданы ордера на арест россиянки и 22 подозреваемых в подготовке госпереворота в Германии

Федеральный верховный суд ФРГ также утвердил процедуру экстрадиции в отношении двух подозреваемых в госперевороте Фото: REUTERS

Федеральный верховный суд ФРГ выдал ордера на арест россиянки и еще 22 подозреваемых в подготовке госпереворота и поддержке операции по свержению власти в Германии. Информацию об этом распространила Генпрокуратура ФРГ.

"Следственные судьи при Федеральном верховном суде 7-8 декабря привели в исполнение ордера на арест против (22) граждан Германии, а также против гражданки России Виталии Б.", - отмечается в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что подозреваемые были задержаны в среду, 7 декабря 2022 года. Двух немцев, укрывающихся в Австрии и Италии, правоохранительные органы намерены экстрадировать. Соответствующие процедуры были начаты в отношении сбежавших подозреваемых.

Уточняется, что всех задержанных подозреваются в создании террористической организации. Россиянку подозревают в посредничестве между «лидером заговора» и представителями России. В ведомстве также заявили, что подозреваемые в подготовке государственного переворота связывались с российскими представителями, но поддержки не получили.

Германии провела одну из крупнейших для страны операций против предполагаемых правых экстремистов, которые собирались совершить штурм Бундестага для осуществления государственного переворота.