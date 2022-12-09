Путин назвал запредельным уровень инфляции в Европе Фото: REUTERS

Уровень инфляции в странах Европы запредельный, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Нам предрекали спад экономики на 20%. Спад есть, но 2,9% – это разница большая. Мы понимаем, что те, кто предрекал нам такое развитие событий, сильно ошиблись. А мы как раз не ошиблись. У нас 12,2-12,3% будет по году, а в европейских странах 17%, 20%, свыше 20%. То есть для европейской экономики абсолютно запредельные величины», – сказал он.

Глава государства отметил, что назвать ситуацию с инфляцией в России хорошей нельзя, поскольку спад в экономике действительно есть. Вместе с тем Путин назвал экономическую обстановку в РФ более стабильной, чем во многих других странах.

Как писал сайт KP.RU, российский президент на заседании Высшего Евразийского экономического совета, проходящем в столице Бишкеке, заявил, что наметился очевидный тренд на снижение инфляции в России.