Путин допустил возможность новых обменов заключенными с США Фото: REUTERS

Россия и Соединенные Штаты продолжают контакты по вопросу обмена заключенными, они возможны, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Контакты продолжаются по линии спецслужб, они никогда и не прекращались. Возможны ли другие обмены? Все возможно. Это результат переговоров и поиска компромиссов. Мы не отказываемся от работы в будущем», – сказал глава государства на пресс-конференции.

Говоря об обмене Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, президент сообщил, это была инициатива США. Российская сторона не ожидала от них ничего сверхъестественного, переговоры прошли в нормальном рабочем режиме, отметил политик.

Как сообщал сайт KP.RU, россиянин Виктор Бут, просидевший 14 лет из присужденных ему 25 в американской тюрьме по сфабрикованному делу о международной контрабанде оружия, был обменян на баскетболистку Бриттни Грайнер. Она была приговорена к 9 годам колонии за попытку ввезти в Россию гашишное масло.