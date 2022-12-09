Путин раскритиковал Меркель за слова о Минских соглашениях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель разочаровали президента России Владимира Путина и заставили вновь задуматься о доверии к Западу. Об этом глава российского государства сообщил на пресс-конференции по итогам саммита Евразийского экономического союза.

«Для меня это было абсолютно неожиданным. Это разочаровывает. Я не ожидал это услышать от бывшего федерального канцлера. Да, она на стороне Украины находилась. Но мне казалось, что руководство Германии всегда стремилось к урегулированию, в том числе и в рамках Минского процесса», – сказал он на пресс-конференции в Бишкеке.

Как отметил глава государства, заявления Меркель о Минских соглашениях подтвердили верность решения Москвы о проведении спецоперации на Украине. После этих слов возник вопрос доверия, которое и так почти на нуле, заявил российский лидер. Он добавил, что в конечном счете договариваться все равно придется, однако Россия задумалась о том, с кем имеет дело.

Напомним, в интервью немецким журналистам Ангела Меркель рассказала, что по результатам Минских соглашений конфликт в Украине только был заморожен, но проблема не была решена. При этом она заявила, что страны НАТО по состоянию на 2014 год не могли бы оказать Киеву тот объем поддержки, в котором она осуществляется в настоящее время.