Пашинян и Путин обсудили рост напряженности в Нагорном Карабахе

Премьер Армении Пашинян заявил о росте напряженности в зоне российских миротворцев в Нагорном Карабахе Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян инициировал с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждение возросшей напряженности в Нагорном Карабахе в зоне, подконтрольной миротворцам России. По его словам, это важный вопрос региональной безопасности.

"У нас обстановка остается напряженной. Главным вопросом в нашем регионе остается нагорнокарабахское урегулирование. К сожалению, мы видим еще и рост напряженности в Нагорном Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев", - заявил премьер Армении открывая встречу с Владимиром Путиным на полях саммита ЕАЭС в Бишкеке.

Обсуждение региональных вопросов безопасности Путина и Пашиняна состоялось 9 декабря 2022 года.

Напомним, совместное заявление по Карабаху согласовано, сообщил, 31 октября 2022 года, президент России Владимир Путин по итогам встречи с Алиевым и Пашиняном. В этот день в Сочи Путин провел трехстороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Пашиняном. Речь шла о подписании документа, который будет положен в основу мирного договора между Ереваном и Баку.