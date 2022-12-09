С начала года Кубань приняла уже более 16,7 миллионов туристов

Приветствуя участников форума, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что на время закрытия аэропортов региона Сочи стал основным транспортным туристическим хабом. И даже несмотря на закрытое небо, туристы выбирают курорты Кубани и приезжают на поездах или автомобилях.

«В новых реалиях на первый план вышли вопросы безопасности и перестраивания логистики. И работники отрасли достойно справляются со всеми вызовами, – обратился Вениамин Кондратьев к лидерам курортной индустрии. - Именно вы формируете имидж и привлекательность края, делаете все, чтобы гостям было хорошо и комфортно. Главное конкурентное преимущество наших курортов – это индивидуальный подход к каждому отдыхающему, что вызывает у них желание возвращаться снова и снова. Здесь не бывает мелочей и важен вклад каждого из ста тысяч работников отрасли – администратора, горничной, официанта или экскурсовода. Благодаря вам Краснодарский край с начала года принял уже более 16,7 миллионов туристов».

Губернатор добавил, что до конца года край планирует принять не меньше 17 миллионов гостей – на уровне рекордного 2019 года.

«Такие цифры доказывают, что вы – профессионалы высочайшего класса, любите свою работу и готовы дарить радость другим. Спасибо огромное за ваш труд», – заключил Вениамин Кондратьев.

В завершение мероприятия Вениамин Кондратьев наградил победителей и призеров краевого конкурса «Курортный Олимп – 2022». Дипломы в 20 номинациях получили 28 человек.