Путин раскрыл, почему посетил Крымский мост после теракта: Просто хотел сказать строителям спасибо Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал свою недавнюю поездку на Крымский мост, который пострадал после теракта.

По его словам, он хотел поблагодарить строителей, которые ведут восстановительные работы моста. Об этом он заявил во время выступления на пресс-конференции в Бишкеке на саммите ЕАЭС.

- Мне просто хотелось поддержать строителей, сказать им "спасибо". В очень короткие сроки сделали огромный объем работы, хотелось посмотреть лично. ... Сделано все на самом высшем уровне. Там, я уже говорил, ветер был сильный, рядом две полосы. Они в рабочем состоянии, но какие-то сантиметры-миллиметры нужно довести до нормального состояния. Будут доводить до 100% нормы. Ну и наверху, там другой мост, ж/д мост, одна ветка работает в полном объеме. Грузопоток идет, без тоннажа. Обещают сделать автомобильную часть где-то в марте. Но к концу марта закончат. А ж/д часть, одну веточку, обещают сделать к середине лета, - сказал Путин.

5 декабря российский лидер лично проехал по Крымскому мосту на автомобиле. Он также поговорил со строителями, которые ведут восстановительные работы. О ходе восстановительных работ главе государства доложил вице-премьер Марат Хуснуллин.