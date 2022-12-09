Путин заявил, что ответные меры на "потолок цен" не отразятся на бюджете России

Президент РФ Путин подтвердил, что дальнейшие шаги будут прописаны в его указе об ответных мерах на "потолок цен" Фото: REUTERS

В ходе выступления на пресс-конференции после в Бишкеке на саммите ЕАЭС президент России Владимир Путин подтвердил, что ответные меры на потолок цен со стороны ЕС будут сформулированы в его указе, который опубликуют в ближайшее время. По его словам, ответные ограничения не отразятся на бюджете РФ.

"Не переживайте. Дело в том, что предложенный потолок соответствует тем ценам, по которым мы продаем. Нам не это важно. Примерно к этой цифре все и сводится. Потерь не будет... За бюджет не переживайте", - подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что таким образом Россия пытается предотвратить обрушение мировой энергетики из-за всплеска цен. "Это касается всех производителей", - добавил Путин.

По его мнению, ход Запада по внедрению потолка цен на нефть - "глупое предложение, не продуманное и не просчитанное. Дело не в нас. Это - вредное для энергетических рынков".

"Что касается нашей реакции, то мы просто не будем продавать в те страны, которые эти цены (в 60 долларов за баррель) принимают. Мы подумаем, при необходимости, и о сокращении добычи. У нас есть договоренность с ОПЕК+", - подчеркнул Путин и добавил, что на данном этапе Кремль продумывает дальнейшие действия. "Конкретные шаги - будут озвучены в указе президента, который выйдет в ближайшее время", - заключил он.

Напомним, 2 декабря 2022 года Совет Евросоюза подтвердил, что ЕС принял решение о введении потолка на нефть из России в 60 долларов за баррель. Сайт KP.RU писал подробно о том, что это означает для России и к каким последствиям приведет.