Кудрин похвастался новой фотографией после первого рабочего дня в "Яндексе" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что приступил к работе в "Яндексе". 9 декабря был его первый рабочий день в новой должности.

- Первый день на новой работе! - написал он в посте в своем Telegram-канале.

29 ноября Алексей Кудрин объявил, что покидает должность главы Счетной палаты России. Чиновник добавил, что намерен сосредоточиться на "больших проектах", которые относятся к частным инициативам, но "имеют значительный эффект для людей". Кудрин возглавлял Счетную палату РФ с мая 2018 года.

Незадолго до его официального заявления в СМИ появилась информация, что Кудрин до конца декабря 2022 года может перейти на работу в "Яндекс". Сообщалось, что по факту решение о его переходе в "Яндекс" уже принято, а формальная часть назначения может состояться уже 30 ноября или 14 декабря 2022 года.