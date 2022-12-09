МИД России вызвал посла Канады в связи с демаршами Оттавы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство иностранных дел России вызвало посла Канады в Москве Элисон Ле Клэр в связи с неоднократными демаршами российскому послу в Оттаве Олегу Степанову.

«С российской стороны подчеркнуто, что в атмосфере русофобии, нагнетаемой официальными властями Канады, подобные демарши, продиктованные сугубо внутриполитической конъюнктурой, выходят за рамки нормальной дипломатической практики», – сказано на сайте МИД РФ.

В ведомстве обратили внимание канадского посла на конкретные факты военных преступлений поддерживаемого Оттавой украинского режима. Как заявили в российском МИД, Канада демонстративно игнорирует их. Кроме того, дипломату указано на недопустимость провокационных действий, представляющих собой прямое вмешательство во внутренние дела России, добавили в министерстве.

Напомним, в конце ноября Министерство иностранных дел Канады вызвало посла России в Оттаве Олега Степанова. Ранее в Канаде сообщали, что дипломата вызывают в МИД страны в связи с публикациями посольства о законопроекте по запрету пропаганды ЛГБТ в России. В канадском внешнеполитическом ведомстве документ считают «атакой на канадские ценности».