Глава Кузбасса Сергей Цивилев вручил ключи от новых квартир 35 семьям из Юрги

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 9 декабря вручил 35 семьям из Югры ключи от новых квартир. Пятиэтажный дом, в который новоселы переедут из аварийного жилья, построен по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«В Кузбассе не остановлено строительство ни одного объекта, социальное жилье для льготных категорий - в приоритете. Только в Юрге в этом году мы заселяем пятый дом по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Стройка идет в соответствии с графиком. Здесь получается большой квартал с детской и спортивной площадками и липовой аллеей. Новоселам здесь будет приятно жить», - рассказал Сергей Цивилев.

Квартиры в новом доме полностью готовы к заселению: в них установлены сантехника, приборы учета воды, электроплиты.

Всего с начала года в Кузбассе построили 53 многоэтажки, 22 из них - по программам предоставления социального жилья. До января строители сдадут еще 19 зданий, в том числе 8 домов для льготных категорий граждан. В 2022 году в регионе ввели в эксплуатацию 598 тысяч кв. метров жилья.