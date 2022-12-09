Путин осудил Борреля за "лицемерные высказывания" о помощи Африке

По словам лидера РФ Владимира Путина, у Москвы тесные связи с африканским континентом Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин осудил высказывания главы евродипломатии Жозепа Борреля по поводу жителей Африки, которые "не знают, где находится Россия". По словам лидера РФ, у Москвы тесные связи с африканским континентом. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Бишкеке на саммите ЕАЭС.

"В Африке знают, что такое Россия, где находится Россия. Нет ни одной страны, которая не получила бы нашу поддержку. У нас очень устойчивые, дружеские отношения с африканскими странами", - заявил Путин.

Он также обвинил страны Запада в "двойных стандартах" по отношению к африканским странам, полагая, что, "если бы эти люди знали, где находится Африка, не препятствовали бы поставкам российских удобрений и продовольствия". По его мнению, европейские деятели больше "болтают языком о любви к Африке", чем оказывают реальную поддержку.

При этом Владимир Путин отметил заслуги Борреля, сравнив его с Брежневым. "Боррель - большой крупный деятель современности. Так о Брежневе когда-то говорили", - сказал президент.

Напомним, глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель подверг сомнению искренность африканцев, участвующих в акциях в поддержку России и выразил мнение, что жители Африки "не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин".