Силуанов сообщил, что Минфин готовит модификацию, а не сворачивание льготной ипотеки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Программа льготной ипотеки будет модифицирована, но не свернута, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

«Мы говорим не о сворачивании, а о ее модификации. Льготная ипотека принималась в момент так называемого антикризисного реагирования. Сегодня эта программа требует модификации, и мы рассматриваем различные сценарии по модификации этого инструмента», – рассказал он журналистам.

Как объяснил глава Минфина РФ, в рамках модификации предусмотрено стимулирование продолжения программы льготной ипотеки в тех регионах, где необходима государственная поддержка строительной отрасли. Силуанов отметил, что в крупных субъектах страны строительство развивается без льготных программ в силу наличия спроса. Кроме того, он добавил, что в правительстве рассматривают изменение условий ипотеки.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Банке России предложили постепенно сворачивать программу льготной ипотеки, поскольку строительная отрасль «подсела на нее, как на иглу».