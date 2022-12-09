В школах Кузбасса в 2023 году введут уроки начальной военной подготовки

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В школах Кузбасса появятся уроки начальной военной подготовки. Их введут с 1 сентября 2023 года для учеников 10-11 классов в рамках программы ОБЖ. Об этом глава региона Сергей Цивилев сообщил в ходе открытого урока «Разговоры о важном». Губернатор 9 декабря провел патриотическое занятие для старшеклассников школы №14 Юрги.

Во время открытого урока прошел премьерный показ документального фильма «Возвращение героя» о знаменитом уроженце Кузбасса, герое Великой Отечественной войны Николае Масалове.

«Указом президента РФ следующий год объявлен годом празднования 80-летия победы в Курской и Сталинградской битвах. Кузбасс вошел в эту программу, потому что только под Сталинградом воевало более 200 тысяч сибиряков и наш герой - Николай Масалов — свою первую награду получил именно за оборону Сталинграда, - рассказал Сергей Цивилев. - Завтра Николаю Масалову исполнилось бы 100 лет. Важно помнить историю таких героев и передавать ее от поколения к поколению».