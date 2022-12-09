Матвиенко призвала школьников учить конституцию РФ, чтобы знать свои права и обязанности

Видео-обращения спикера Совфеда Матвиенко было записано ко Дню конституции и транслируется в ходе уроков "Разговоры о важном" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Совета федерации России Валентина Матвиенко обратилась к ученикам школ с призывом изучить Конституцию РФ и знать свои права и обязанности. Ее видео-обращения было записано ко Дню конституции и транслируется в ходе уроков "Разговоры о важном".

"Российская Конституция - максимально "очеловеченный" документ. Самое главное качество (которого) - то что она наша, это конституция суверенного государства, суверенного народа. Сограждан, соединенных общей судьбой на своей земле, как сказано в тексте", - отметила Матвиенко.

Она считает, что изучая основной правовой документ России школьники прочувствуют "важность уникального единства со страной", осознавая равенство перед законом в своих правах и обязанностях.

"Не сомневаюсь, что это ощущение большой единой российской семьи даст вам силы для успешной учебы, для роста, для участия в жизни России", - утверждает парламентарий.

Напомним, Государственная дума на заседании в среду, 11 марта 2020 года, приняла в третьем и окончательном чтении законопроект о поправке к конституции. Он предусматривает внесение изменений в основной закон страны и в нормативные акты, касающиеся процедуры их вступления в силу.