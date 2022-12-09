Поселок Киря обеспечен чистой питьевой водой

Строительно-монтажные работы на станции уже завершены. Станция была установлена в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

Как рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Павел Данилов, станция в Кире позволит эксплуатировать имеющиеся мощности водоснабжения и предоставлять местным жителям воду хорошего качества.

Сообщается, что новая данная станция оснащена оборудованием для фильтрации и обеззараживания воды. Производительность системы водоснабжения — 8 кубометров в час.

Установку станции по госконтракту проводило АО «Водоканал». Общая сумма контракта — 17,1 млн. рублей, финансирование обеспечено прежде всего федеральным бюджетом. На сегодняшний день объект передается в государственную собственность Чувашии с дальнейшей передачей эксплуатирующей организации.