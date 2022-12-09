Осужденная в России американка Криванек депортирована в США

Гражданка США Сара Криванек, осужденная в России за нападение на сожителя, депортирована на родину Фото: соцсети

Гражданка Соединенных Штатов Сара Криванек, осужденная в России за нападение на сожителя, была депортирована на родину, сообщила уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.

Как передает ТАСС, американка отбывала наказание в Рязанской области. Женщину осудили на год и три месяца заключения в колонии-поселении. В ноябре 2022 Железнодорожный районный суд Рязани удовлетворил иск регионального управления МВД, и ее поместили в Центр временного содержания иностранных граждан. Она пробыла там 30 суток, пока не вынесли решение о депортации.

В ноябре 2021 года Криванек в ходе ссоры со своим сожителем нанесла ему ножевые ранения, неопасные для жизни. С женщины взяли подписку о невыезде, но она попыталась улететь в США из Шереметьево. В аэропорту ее задержала полиция, после чего суд изменил меру пресечения на содержание в СИЗО.

Как сообщал сайт KP.RU, накануне россиянин Виктор Бут, просидевший 14 лет в американской тюрьме по сфабрикованному делу о международной контрабанде оружия, был обменян на баскетболистку Бриттни Грайнер. Она была приговорена к 9 годам колонии за попытку ввезти в Россию гашишное масло.