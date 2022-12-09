США ввели санкции против главы ЦИК России Памфиловой и других членов избиркома

В санкционный список попали глава ЦИК Памфилова, ее заместитель Николай Булаев, секретарь ЦИК Наталия Бударина и еще 15 сотрудников ведомства Фото: REUTERS

Соединенные Штаты ввели санкции против главы ЦИК России Эллы Памфиловой и других членов избиркома за содействие в проведении референдумов на четырех новых территориях России в сентябре 2022 года. Открытое письмо распространил Минфин США.

В списки попала сама Памфилова, ее заместитель Николай Булаев, секретарь ЦИК Наталия Бударина и еще 15 сотрудников ведомства.

Кроме того, в письме речь идет о санкциях, введенных в отношении людей, которых США связывают с организацией "фильтрационных" лагерей для украинцев, в частности, против чиновников администрации президента Олега Нестерова и Евгения Кима, а также представителей Донецкой Народной Республики.

"Наверное, им самим от этих санкций становится как-то легче. Мне же от этого малозначительного действа ни холодно, ни жарко: за пределами России у меня никого и ничего нет. В так называемой "привилегии" туда ездить тоже не нуждаюсь", - отреагировала Памфилова на внесение ее фамилии в санкционный список.

Ранее стало известно, что США вводят санкции в отношении более чем 40 физических и юридических лиц из 9 стран за их коррупционную деятельность и нарушения прав человека. В число персон и компаний с сомнительной репутацией, по версии Вашингтона, попали и российские представители. Соответствующее решение распространил Минфин США 9 декабря 2022 года.

Напомним, В Евросоюзе заявили, что никогда не признают итоги референдумов по присоединению к России новых территорий и призывают другие страны поступить аналогично. По мнению стран Запада, референдумы на четырех территориях не являются законными, а по сему никогда не будут приняты мировым сообществом.