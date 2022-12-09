Байден запретил Виктору Буту возвращаться в США Фото: пресс-служба ФСБ

Министерство юстиции Соединенных Штатов опубликовало указ президента страны Джо Байдена о помиловании гражданина России Виктора Бута. В нем в частности говорится, что россиянину запрещено возвращаться в США.

«Виктор Бут не должен возвращаться в США после своего добровольного или вынужденного перемещения из страны», – сказано в документе, размещенном на сайте Минюста США.

Как следует из указа, Байден подписал его еще 2 декабря.

Как сообщал сайт KP.RU, россиянин Виктор Бут, просидевший 14 лет из присужденных ему 25 в американской тюрьме по сфабрикованному делу о международной контрабанде оружия, был обменян на баскетболистку Бриттни Грайнер. Она была приговорена к 9 годам колонии за попытку ввезти в Россию гашишное масло.

Президент России Владимир Путин, говоря об обмене Бута на Грайнер, сообщил, что это была инициатива США. Российская сторона не ожидала от них ничего сверхъестественного, переговоры прошли в нормальном рабочем режиме, отметил политик.